В Украине обрушились цены на яйца: сколько сейчас стоит ходовой продукт

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минфин.

Яйца в Украине подешевели

По информации Минфина, стоимость 10 яиц в настоящее время колеблется от 54,95 до 61,12 гривен. Разница в ценах зависит от бренда и торговой сети.

Куриные яйца марки "Квочка" в количестве 10 штук предлагаются в супермаркете по средней цене 54,95 гривен за десяток. В магазине Novus их можно приобрести за 53,99 гривен, а в Auchan – за 55,90 гривен.

Среди доступных предложений самые дешевые куриные яйца "Ясенсвит" в количестве 10 штук представлены в магазине Novus, по средней стоимости в Varus и Auchan, а самые дорогие продаются в Megamarket. Цены варьируются от 59,99 до 61,70 гривен соответственно.

В сегменте куриных яиц "Ясенсвит" в количестве 18 штук ценовой диапазон колеблется от 108,90 до 111 гривен, что в сумме дает среднюю стоимость 109,63 гривен.

Стоимость куриных яиц "Ясенсвит" в количестве 30 штук двигается в пределах 181,90-182,70 гривен, и средняя цена составляет 182,30 гривен.

Чем полезны яйца

Кроме холестерина яйца содержат немало насыщенных жиров и витаминов, имеют большое содержание чистого белка и мало калорий.

Они также содержат питательные вещества, такие как лютеин и зеаксантин, достаточно полезные для глаз, и холин, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервной системы.