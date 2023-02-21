В Україні обрали найкращу воєнну марку року: результати голосування (фото)

У міністерстві цифрової трансформації України на Telegram-каналі уточнили, що загалом в опитуванні через "Дію" було зареєстровано понад 638 тисяч голосів за ту чи іншу воєнну марку. До цього додалося ще понад 10 тисяч думок громадян щодо фаворитів, озвучених на сторінках Укрпошти та Смілянського.

21 лютого було оголошено результати народного голосування.

Перше місце

Про сюрприз із переможницею говорити не доводиться. Досить очікувано нею стала марка про найкращий напрямок для військового корабля російських окупантів.

Так, поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді … !" здобула перемогу з результатом 197 814 голосів.

"Вона спровокувала небачений раніше ажіотаж до поштових марок. За нею стояли в довжелезних чергах, полювали на вторинному ринку та платили шалені кошти, аби лиш отримати екземпляр у колекцію. Ця марка з історією, яку переказують досі у всьому світі, є знаковою для кожного українця", - зазначають в Укрпошті на сторінці у Facebook.

Ось переможець всеукраїнського голосування за найкращу військову марку 2022 року (фото: facebook.com/ukrposhta)

Нагадаємо, що марка була випущена в тираж 15 квітня минулого року, а саме за день до цього в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" було підбито та потоплено флагман російського чорноморського флоту крейсер "Москва". Саме цей корабель "послали" захисники острова Зміїний.

Фото: марка від Укрпошти з "русскім воєнним корабльом", яка побила всі рекорди

У кого "срібло"

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" у цьому народному голосуванні набрала 123 667 "за", таким чином отримавши друге місце.

Блок-марка "Вільні, Незламні, Непереможні" (фото: t.me/igorsmelyansky)

Цю марку з конвертом Укрпошта випустила у серпні до Дня Незалежності. У центрі марки зображено українського захисника, а також жінок, одна з яких знаходиться в зруйнованому окупантами будинку. До того ж зображено розбомблений маріупольський театр із написом "діти". Також можна побачити закривавлену іграшку із вокзалу Краматорська.

Хто замикає топ-3

Марка із найвідомішим вітанням, на честь якого Укрпошта створила роботу "Доброго вечора, ми з України", отримала 97 629 голосів в опитуванні, і посіла третє місце.

Марка "Доброго вечора, ми з України!" (фото: t.me/igorsmelyansky

Слова на цій марці - це знаменита фраза учасника гурту "ДахаБраха" Марка Галаневича, з якої музиканти зазвичай розпочинають свої концерти на гастролях по всьому світу. При цьому висловлювання з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави стало активно використовуватися в повідомленнях військових, чиновників, простих українців, з'явилася маса роликів з її використанням, зокрема - музичних, які зараз також можна чути на рінгтонах.

Виходить нова марка

До речі, Укрпошта також оголосила про початок передпродажу поштового набору "ПТН ПНХ!" На ній - графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі зі зруйнованого будинку в Бородянці із зображенням хлопчика, який вправним кидком здобуває перемогу над дорослим дзюдоїстом.

Наклад марочного листа становить лише 250 тисяч екземплярів. Вартість поштового набору складає 196 гривень.

В Укрпошті розповіли, що марки містять благодійну складову: кошти підуть на відновлення навчальних закладів, пошкоджених унаслідок військової агресії РФ.

Укрпошта випускає нову марку "ПТН ПНХ!" (фото: facebook.com/ukrposhta)