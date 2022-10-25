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Вокзали незламної залізниці. В Україні з'явилися нові благодійні марки

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Вівторок 25 жовтня 2022 15:42
Вокзали незламної залізниці. В Україні з'явилися нові благодійні марки Фото: Марки, присвячені вокзалам Києва і Тростянця (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні випустили ще кілька благодійних поштових марок, які присвячені роботі українських залізничників під час евакуації. На них зображені вокзали Тростянця та Києва.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомив ентузіаст, автор youtube-каналу "Залізні магістралі" Олег Васильєв. Автор колекційних марок - художник-дизайнер Максим Музичко. Всі марки мають номінал "Укрпошти" і друкуються на офіційному бланку у рамках проекту "Власна марка".

Вокзали незламної залізниці. В Україні з'явилися нові благодійні маркиФото: Нові колекційні марки, присвячені роботі залізниці під час війни (колаж РБК-Україна)

Одна з марок має назву "Нескорена Сумщина. Тростянець-Смородине". Вона присвячена подіям весни 2022 року, коли під російською окупацією опинилися населені пункти Сумської області. Серед них – місто Тростянець.

Під час бойових дій місто зазнало руйнувань, окупанти понівечили інфраструктуру. На станції Тростянець-Смородине був пошкоджений модерністський вокзал, що є своєрідною пам’яткою міста.

Вокзали незламної залізниці. В Україні з'явилися нові благодійні маркиФото: Марка "Нескорена Сумщина. Тростянець-Смородине" (надане Сергієм Васильєвим)

Втім, після звільнення регіон відновлюється і повертається до мирного життя. Місцева влада разом з "Укрзалізницею" працює над відновленням привокзальної площі та капітального ремонту вокзалу.

Також започатковано серію марок під назвою "Незламна залізниця", які присвячені роботі українських залізничників в умовах воєнного стану присвячено.

Вже вийшла з друку перша марка цієї серії – "Київ". Столичний вокзал став тимчасовим пристанищем для тисяч людей під час масової евакуації. У напруженому ритмі працювали всі залізничні служби.

Фото: Марки "Незламна залізниця", присвячені вокзалу Києва (надані Сергієм Васильєвим)

Війна триває – і залізниця продовжує забезпечує перевезення пасажирів та вантажів за надзвичайних умов.

Частина коштів від реалізації марок спрямовується у благодійний фонд "Мирні Поля України" на допомогу цивільному населенню, яке постраждало від бойових дій та на придбання тактичних засобів для ЗСУ.

Придбати марки можна на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про благодійну марку, присвячену евакуаційному поїзду Харків-Львів.

Також ми розповідали про лімітовану серію марок, присвячених евакуаційному поїзду Ірпінь-Київ.

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