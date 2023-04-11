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"України немає, є Київська Русь, Росія": в Одесі помітили "ватного" таксиста

Фото: В Одесі працює таксист, який чекає на РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі помітили водія таксі, яке чекає на "русскій мир" в Україні. Також він вважає, що України немає, а є Київська Русь та Росія.

Відео, яке записав пасажир таксі, показали у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Подробиці інциденту в Одесі

Так, під час поїздки водій таксі почав розповідати пасажирові "дикі" речі. Наприклад про те, що долар восени буде дешевшим за папір, а також про те, що ніякої України немає.

"Що ви за цим доларом ганяєтеся. Восени він буде, як листя, дешевшим за папір", - сказав таксист на ім'я Андрій.

Також таксист каже, що війна йде, бо не хотіли об'єднатися українці з росіянами.

"Треба було об'єднуватись. Немає ніякої України, є Київська Русь, Росія", - сказав він.

Як виявилось, "ватний" водій виявився шанувальником РПЦ.

"Бог дає знак, що немає Української православної церкви, є Російська православна церква", – заявив чоловік.

В Одесі помітили любителя "русского миру" (Скріншот)

Читайте також, як в Одесі черговий скандал через російську музику.

Нагадаємо, що Олександра Ревву назвали зрадником у Росії, він зрікся родичів-"ватників".

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Одеса