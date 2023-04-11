"Украины нет, есть Киевская Русь, Россия": в Одессе заметили "ватного" таксиста

В Одессе заметили водителя такси, ожидающего "русского мира" в Украине. Также он считает, что Украины нет, а есть Киевская Русь и Россия.
Видео, которое записал пассажир такси, показали в Telegram-канале "Одесса INFO".
Так, во время поездки водитель такси начал рассказывать пассажиру "дикие" вещи. Например о том, что доллар осенью будет дешевле бумаги, а также о том, что никакой Украины нет.
"Что вы за этим долларом гоняетесь. Осенью он будет, как листья, дешевле бумаги", - сказал таксист по имени Андрей.
Также таксист говорит, что война идет потому что, не хотели объединятся украинцы с россиянами.
"Надо было объединяться. Нет никакой Украины, есть Киевская Русь, Россия", - сказал он.
Как оказалось, "ватный" водитель оказался поклонником РПЦ.
"Бог дает знак, что нет Украинской православной церкви, есть Русская православная церковь", - заявил мужчина.
В Одессе заметили любителя "русского мира" (Скриншот)
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