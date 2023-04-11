"Украины нет, есть Киевская Русь, Россия": в Одессе заметили "ватного" таксиста

Подробности инцидента в Одессе

Так, во время поездки водитель такси начал рассказывать пассажиру "дикие" вещи. Например о том, что доллар осенью будет дешевле бумаги, а также о том, что никакой Украины нет.

"Что вы за этим долларом гоняетесь. Осенью он будет, как листья, дешевле бумаги", - сказал таксист по имени Андрей.

Также таксист говорит, что война идет потому что, не хотели объединятся украинцы с россиянами.

"Надо было объединяться. Нет никакой Украины, есть Киевская Русь, Россия", - сказал он.

Как оказалось, "ватный" водитель оказался поклонником РПЦ.

"Бог дает знак, что нет Украинской православной церкви, есть Русская православная церковь", - заявил мужчина.

В Одессе заметили любителя "русского мира" (Скриншот)