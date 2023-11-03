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В Україні народився малюк-рекордсмен: здивувалися лікарі та батьки

Фото: У Дніпрі народилося дуже велике маля (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі народилося немовля дуже великих розмірів. Його вага складає 6 кілограмів, а зріст 60 сантиметрів. Такі габарити здивували і медиків та батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання ТСН.

Що відомо про немовля

Як кажуть лікарі, зараз дівчинка почувається добре, а за кілька років взагалі не відрізнятиметься від своїх однолітків.

УЗД спочатку показало, що дитина мала народитися з удвічі меншими показниками. Оскільки під час пологів лікарі зрозуміли, що немовля буде велике, зробили кесарів розтин.

Мама новонародженої дівчинки - Анастасія з Нікополя, коли була вагітна, незважаючи на постійні обстріли РФ, рідний район не покидала. Її чоловік працює в поліції, а дідусь служить на передовій фронті.

"До сьомого місяця у мене практично взагалі не було живота, а потім десь місяців о сьомій з половиною, вісім я кажу: "Щось мені так важко дихати, щось у мене синці на ребрах. Вже на дев'ятому місяці такий був живіт, неосяжний. Мені мій племінник казав: "Тьотю, коли ти луснеш уже?" - розповіла вона.

За словами щасливої мами, велетнів у сім'ї до цього не було. Однак вона з дитинства має цукровий діабет, припускає, що це може вплинути на вагу дочки.

Дівчинку батьки вирішили назвати Мирославою.

 

Раніше медики розповіли, яке захворювання у немовлят лікувати не потрібно.

Також ми писали, як отримати допомогу при усиновленні дитини.

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