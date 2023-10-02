Українцям розповіли, як отримати допомогу при усиновленні дитини

Усі громадяни України, які постійно проживають на території держави та усиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, мають право на допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Для оформлення відповідної допомоги онлайн потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія";

вибрати у меню послуг "Допомога при усиновленні дитини";

заповнити необхідні відомості;

перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом чи "Дія.Підпис".

Результат розгляду заяви надійде в електронний кабінет користувача на порталі "Дія" або на вказану при реєстрації електронну пошту.

При цьому заяву можна подати й особисто. Для цього слід звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:

заяву усиновлювача;

копію свідоцтва про народження дитини, виданого органом РАЦС після внесення відповідних змін до актового запису на підставі рішення суду про усиновлення;

копію рішення суду про усиновлення.

Рішення щодо призначення допомоги надійде на вашу електронну пошту.

Зазначимо, що подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини.

Наразі сума допомоги складає 41 280 гривень. З них одноразова виплата - 10 320 гривень, щомісячна виплата протягом 36 місяців - 860 гривень.

Нагадаємо, ще на початку цього року на порталі "Дія" додали п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини.

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