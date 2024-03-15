В Україні можуть збільшити допомогу при народженні дитини у 10 разів: що відомо

Допомогу при народженні дитини пропонують збільшити майже у 10 разів. Якщо законопроєкт буде погоджено, то молоді батьки зможуть отримати до 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на законопроєкт № 11072 , який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Чому хочуть змінити допомогу

Депутати пояснюють, що завдяки розміру допомоги при народженні уряд планує покращити соціально-демографічну ситуацію в Україні та матеріальне становище родин з дітьми.

За останні роки в Україні спостерігається скорочування народжуваності. Статистика показує, що за останні 10 років народжуваність скоротилася на 40%. У 2020 році в Україні народилося 297 293 дитини, а у 2023 році - 184 985 дітей. За перший місяць 2024 року - 12 801 дитина.

Які зміни пропонують

Розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини залежатиме від прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на момент народження дитини. Станом на 1 січня 2024 року ця сума становить 2 563 гривні.

Якщо законопроєкт ухвалять, то допомога буде становити:

На першу дитину: дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму - 384,5 тисячі гривень

На другу дитину: кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму - 256,3 тисячі гривень

На третю та кожну наступну дитину - кратної 50 розмірам прожиткового мінімуму - 128,2 тисячі гривень

Однак всю допомогу одразу виплачувати не будуть. При народженні дитини одноразово нарахують суму у 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму - це 51,2 тисячі гривень. Решту суми будуть виплачувати протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Також у законопроєкт закріплено надання одноразової допомоги "Пакунок малюка" - не пізніше ніж за 30 днів від дня народження дитини. Зараз вартість "Пакунку малюка" складає 7689 гривень і у нього входять товари, які необхідні для перших місяців життя новонародженої дитини: багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг, плед-ковдра та інше.

Варто зазначити, що зараз розмір державної допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. Батьки отримують одразу 10 320 гривень, а решта - по 860 гривень щомісяця, протягом 36 місяців. І цю норму не переглядали вже майже 10 років.