В Україні можуть ввести карантинні обмеження в ряді областей. Але без локдаунів

Він уточнив, що йдеться про Львівську, Чернівецьку та Тернопільську області, в яких місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають запровадження карантинних заходів проти поширення коронавірусу.

Загалом по країні в період з 10 по 16 жовтня було підтверджено 22 тисячі випадків захворювання на COVID-19. При цьому тижнем раніше заражень було на 37% більше. Чи можна говорити про покращення епідситуації? Ні, каже Кузін, і пояснює чому.

За його словами, дані про підтверджені випадки коронавірусу можуть не відбивати реального рівня захворюваності, тому що громадяни просто стали менше звертатися до медиків.

"У середньому ми робимо 116 - 120 тисяч досліджень протягом одного тижня, ще 2-3 тижні тому цей показник сягав 150 тисяч тестів", - розповів головний санлікар країни.

Також Кузін звернув увагу, що кількість смертей у поточному році - висока. Так, за тиждень було зареєстровано понад 200 смертей унаслідок коронавірусної хвороби.

Він додав, що вводити локдауни в Україні МОЗ не планує, і протиепідемічні заходи впроваджуватимуться на рівні областей.