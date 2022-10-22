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В Україні можуть ввести карантинні обмеження в ряді областей. Але без локдаунів

Фото: карантин в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні можуть запровадити карантинні обмеження через ситуацію в COVID-19 у ряді областей. При цьому вживати протиепідемічні заходи за аналогією з минулорічними на загальнодержавному рівні в міністерстві охорони здоров'я не планують.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Forbes.

Він уточнив, що йдеться про Львівську, Чернівецьку та Тернопільську області, в яких місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають запровадження карантинних заходів проти поширення коронавірусу.

Загалом по країні в період з 10 по 16 жовтня було підтверджено 22 тисячі випадків захворювання на COVID-19. При цьому тижнем раніше заражень було на 37% більше. Чи можна говорити про покращення епідситуації? Ні, каже Кузін, і пояснює чому.

За його словами, дані про підтверджені випадки коронавірусу можуть не відбивати реального рівня захворюваності, тому що громадяни просто стали менше звертатися до медиків.

"У середньому ми робимо 116 - 120 тисяч досліджень протягом одного тижня, ще 2-3 тижні тому цей показник сягав 150 тисяч тестів", - розповів головний санлікар країни.

Також Кузін звернув увагу, що кількість смертей у поточному році - висока. Так, за тиждень було зареєстровано понад 200 смертей унаслідок коронавірусної хвороби.

Він додав, що вводити локдауни в Україні МОЗ не планує, і протиепідемічні заходи впроваджуватимуться на рівні областей.

Раніше повідомлялося, що МОЗ прогнозує зростання захворюваності на COVID і закликає українців вакцинуватися.

Також ми писали, що перед цим Віктор Ляшко відповів, чи може Кабмін повернути обов'язковий карантин та маски.

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