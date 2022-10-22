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В Украине могут ввести карантинные ограничения в ряде областей. Но без локдаунов

Фото: карантин в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине могут ввести карантинные ограничения из-за ситуации в COVID-19 в ряде областей. При этом применять противоэпидемические меры по аналогии с прошлогодними на общегосударственном уровне в министерстве здравоохранения не планируют.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Forbes.

Он уточнил, что речь идет о Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях, в которых местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривают введение карантинных мер против распространения коронавируса.

В целом по стране в период с 10 по 16 октября было подтверждено 22 тысячи случаев заболевания COVID-19. При этом неделей ранее заражений было на 37% больше. Можно ли говорить об улушении эпидситуации? Нет, говорит Кузин, и объясняет почему.

По его словам, данные о подтвержденных случаях коронавируса могут не отражать реальный уровень заболеваемости, потому что граждане просто стали меньше обращаться к медикам.

"В среднем мы делаем 116 - 120 тысяч исследований в течение одной недели, еще 2-3 недели назад этот показатель доходил до 150 тысяч тестов", - рассказал главный санврач страны.

Также Кузин обратил внимание, что количество летальных исходов в текущем году - высокое. Так, за неделю было зарегистрировано более 200 смертей в результате коронавирусной болезни.

Он добавил, что вводить локдауны в Украине Минздрав не планирует, и противоэпидемические меры будут внедряться на уровне областей.

Ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID и призывает украинцев вакцинироваться.

Также мы писали, что перед этим Виктор Ляшко ответил, может ли Кабмин вернуть обязательный карантин и маски.

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