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Может ли Кабмин вернуть обязательный карантин и маски: Ляшко дал ответ

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Киев, Четверг 18 августа 2022 09:05
Может ли Кабмин вернуть обязательный карантин и маски: Ляшко дал ответ Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

В Украине до сих пор действует карантин в связи с распространением COVID-19. Однако ограничения стали рекомендованными.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы понимаем все приоритеты и ситуацию. А сегодня приоритет номер один - работа на оборонный сектор, помощь Вооруженным силам Украины, победу. Поэтому, оценивать то, что мы можем ввести, мы будем с учетом войны", - сказал министр.

Он добавил, что все будет зависеть от ситуации с распространением болезни.

"Все будет зависеть от того, как сможем балансировать. Если мы будем видеть, что инфекционные заболевания преобладают, занимается коечный фонд в больницах и будет угроза, что мы не справимся с ранеными - какой будет выход у министра здравоохранения? Конечно, просить вводить более жесткие условия для того, чтобы качественно и эффективно оказывать медицинскую помощь раненым", - пояснил Ляшко.

Также он рассказал, насколько опасен новый вид "Омикрона", который сейчас распространяется по Европе.

"Сейчас мы видим меньше госпитализаций и осложнений. Но на это может повлиять несколько факторов - либо сам штамм не так агрессивен, либо все же количество иммунизированных людей значительно больше - переболевших и провакцинированных. Мы видим в Европе, что там цифры случаев растут, но кризиса в больницах пока нет", - подытожил Ляшко.

Напомним, по данным ВОЗ, смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за последние четыре недели количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

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