В Україні можуть відключати електроенергію на 8 годин за раз: до чого бути готовим

До чого варто бути готовим

За його словами, аварійні відключення електроенергії потрібні, щоб зберегти енергосистему керованою. В результаті через постійні ракетні обстріли час відключення зросте вдвічі.

"Час відключення, безумовно, збільшиться, до цього потрібно бути готовим. На мій погляд, час може збільшитися з чотирьох годин, як в середньому зараз, до шести-восьми, тобто вдвічі", - пояснив експерт.

Білявський каже, що це тимчасова ситуація і може тривати тиждень або навіть два. Все буде залежати від матеріалів та фінансових ресурсів, які є в енергоексплуатувальних організацій.

Що повинні зробити українці

Для того, щоб енергетики якомога швидше все полагодили, українцям треба зменшити споживання електроенергії та сплачувати рахунки за неї. Все тому, що дуже необхідна наявність коштів на відповідному ринку, аби було за що купувати матеріали для ремонтів.

У випадку, коли блимає світло, то експерт порадив одразу вимикати всі електроприлади через високий ризик виведення їх з ладу. Також можна використовувати вирівнювачі напруги.