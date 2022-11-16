В Украине могут отключать электроэнергию на 8 часов за раз: к чему быть готовым

К чему следует быть готовым

По его словам, аварийные отключения электроэнергии нужны, чтобы сохранить управляемую энергосистему. В результате из-за постоянных ракетных обстрелов время отключения вырастет вдвое.

"Время отключения, безусловно, увеличится, к этому нужно быть готовым. На мой взгляд, время может увеличиться с четырех часов, как в среднем сейчас, до шести-восьми, то есть вдвое", - пояснил эксперт.

Белявский говорит, что это временная ситуация и может занять неделю или даже две. Все будет зависеть от материалов и финансовых ресурсов, имеющихся у энергоэксплуатирующих организаций.

Что должны сделать украинцы

Для того чтобы энергетики как можно скорее все починили, украинцам нужно уменьшить потребление электроэнергии и платить счета за нее. Все потому, что очень необходимо наличие средств на соответствующем рынке, чтобы было за что покупать материалы для ремонтов.

В случае, когда мигает свет, эксперт посоветовал сразу выключать все электроприборы из-за высокого риска выведения их из строя. Также можно использовать выравниватели напряжения.