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Як вирішити проблему з Wi-Fi, якщо світло є, а інтернету немає

Фото: Як вирішити проблему з Wi-Fi (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Українці скаржаться, що при постійному вимкненні світла у них пропадає інтернет, проведений удома. Навіть за наявності світла у квартирі, ця проблема залишається. Цю проблему можна вирішити за допомогою зміни провайдера та придбання невеликої кількості додаткового обладнання.

Про це повідомив "Детектор медіа" директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик.

Як вирішити проблему з Wi-Fi

"Якщо у провайдера немає електроенергії, то у всіх будинках, які він постачає інтернетом, незважаючи на наявність світла, інтернету не буде. Тому потрібне резервне харчування для серверних, мережевих комутаторів та обладнання у самих будинках", - повідомив Мацик.

Вирішити проблему для провайдерів може перехід із активної технології на пасивну.

"Це технології, за яких інтернет-мережі потрібно менше електроживлення. Так працює технологія PON", - зазначив експерт.

За словами Мацика, деякі телеком-компанії, які раніше перейшли на PON, вп'ятеро знизили щомісячні витрати на електроенергію. Також їм потрібно менше інвестувати, щоб підтримувати інтернет-мережі без світла.

"А деякі вже повністю готові до нинішніх викликів. Їхні користувачі можуть користуватися інтернетом навіть під час блекаутів. Wi-Fi буде доступно, якщо абоненти облаштують резервне харчування для домашнього роутера через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої", - сказав він.

Деякі провайдери, які працюють на PON, вже повністю готові до відключень світла. Їхні клієнти можуть користуватися інтернетом навіть під час блекаутів. Таким чином, щоб був інтернет, коли немає світла, потрібно:

  • вибрати провайдера, обладнання якого має резервні системи;
  • облаштувати резервне харчування для домашнього роутера та/або терміналу через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої.

Читайте також, що робити, якщо світло вимкнули не за графіком.

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