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В Україні може стати дефіцитом популярний овоч: експерт приголомшив прогнозом

Фото: В Україні можуть зникнути з продажу помідори (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні може виникнути дефіцит помідорів. Також вартість томатів у супермаркетах може підскочити до 200 гривень за кілограм.

Про це повідомив виданню "Delo.ua" президент Асоціації овочів та фруктів Тарас Баштанник та керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Чому томати можуть стати дефіцитом

Річ у тому, що Україну купувала 90% помідорів у Туреччини. Після введення Туреччиною обмеження імпортери не зможуть швидко налагодити постачання через нову країну.

Українські фермери, своєю чергою, через війну в країні, ціни на паливо, погодні умови не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію у великих обсягах.

"Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку спромоглася пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, тому цього року може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до теплішого. періоду, тобто масово український томат з'явиться у роздрібній торгівлі пізніше за звичайний", - повідомив Хорев.

"У будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їхня пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогими", - прогнозує він.

Коли зростуть ціни на помідори?

Зараз томати продають оптом за ціною 90 гривень, а найближчими тижнями вона може підвищитися ще на 30-50%.

Тарас Баштанник зазначає, що деякі великі супермаркети матимуть змогу дозволити собі не піднімати ціну на помідори для споживачів миттєво. У будь-якому разі поступове збільшення відпускних цін на томати негативно відбиватиметься на обсягах реалізації цієї продукції на внутрішньому ринку.

На жаль, ціна в роздріб на ці овочі найближчими тижнями підніметься на 50-70%.

“Поки що кінцевий споживач у середньому купую томати за ціною 120-130 грн/кг. За тиждень-два ціна може підняти до 183-240 грн/кг. Але таке зростання може призвести до падіння попиту”, – підсумував Тарас Баштанник.

Нагадаємо, що в Україні знову подорожчав популярний овоч.

Також читайте, що в Україні впала ціна гречки.

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