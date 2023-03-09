В Україні може стати дефіцитом популярний овоч: експерт приголомшив прогнозом

В Україні може виникнути дефіцит помідорів. Також вартість томатів у супермаркетах може підскочити до 200 гривень за кілограм.
Про це повідомив виданню "Delo.ua" президент Асоціації овочів та фруктів Тарас Баштанник та керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.
Річ у тому, що Україну купувала 90% помідорів у Туреччини. Після введення Туреччиною обмеження імпортери не зможуть швидко налагодити постачання через нову країну.
Українські фермери, своєю чергою, через війну в країні, ціни на паливо, погодні умови не зможуть раніше відвантажити на ринок свою продукцію у великих обсягах.
"Оперативно знайти іншого постачальника на такі обсяги томатів за ціною, яку спромоглася пропонувати нам Туреччина дуже проблематично. Водночас в Україні триває війна, зберігаються певні труднощі в енергосистемі, тому цього року може навіть зміститися виробництво місцевої продукції до теплішого. періоду, тобто масово український томат з'явиться у роздрібній торгівлі пізніше за звичайний", - повідомив Хорев.
"У будь-якому випадку зовнішні постачальники реагують і томати можуть привезти з будь-якої країни світу. Але їхня пропозиція буде обмеженою і вони будуть дорогими", - прогнозує він.
Зараз томати продають оптом за ціною 90 гривень, а найближчими тижнями вона може підвищитися ще на 30-50%.
Тарас Баштанник зазначає, що деякі великі супермаркети матимуть змогу дозволити собі не піднімати ціну на помідори для споживачів миттєво. У будь-якому разі поступове збільшення відпускних цін на томати негативно відбиватиметься на обсягах реалізації цієї продукції на внутрішньому ринку.
На жаль, ціна в роздріб на ці овочі найближчими тижнями підніметься на 50-70%.
“Поки що кінцевий споживач у середньому купую томати за ціною 120-130 грн/кг. За тиждень-два ціна може підняти до 183-240 грн/кг. Але таке зростання може призвести до падіння попиту”, – підсумував Тарас Баштанник.
Нагадаємо, що в Україні знову подорожчав популярний овоч.
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