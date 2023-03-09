В Украине может стать дефицитом популярный овощ: эксперт ошарашил прогнозом

Почему томаты могут стать дефицитом

Дело в том, что Украину закупала 90% помидоров у Турции. После введения Турцией ограничения импортеры не смогут быстро наладить поставки из новой страны.

Украинские фермеры, в свою очередь, в связи с войной в стране, ценами на топливо, погодными условиями не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в больших объемах.

"Оперативно найти другого поставщика на такие объемы томатов по цене, которую была в состоянии предлагать нам Турция очень проблематично. В то же время в Украине продолжается война, сохраняются определенные трудности в энергосистеме, поэтому в этом году может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода, то есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного", - сообщил Хорев.

"В любом случае внешние поставщики реагируют и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогими", - прогнозирует он.

Когда вырастут цены на помидоры?

Сейчас томаты продают оптом по цене 90 гривен, а в ближайшие недели она может повыситься еще на 30-50%.



Тарас Баштанник отмечает, что некоторые крупные супермаркеты смогут позволить себе не поднимать цену на помидоры для потребителей мгновенно. В любом случае постепенное увеличение отпускных цен на томаты будет негативно отражаться на объемах реализации данной продукции на внутреннем рынке.

К сожалению, цена в рознице на эти овощи в ближайшие недели поднимется на 50-70%.

“Пока конечный потребитель в среднем покупаю томаты по цене 120-130 грн/кг. Через неделю-две цена может поднять до 183-240 грн/кг. Но такой рост может привести и к падению спроса”, – подытожил Тарас Баштанник.