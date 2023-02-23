ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знову подорожчав популярний овоч: ціна підскочила на 11%

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 09:55
В Україні знову подорожчав популярний овоч: ціна підскочила на 11% Фото: В Україні знову подорожчала морква (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на моркву в Україні знову підвищилася. Фермери підвищили ціну на оптову вартість овочів. Так, за минулий тиждень морква подорожчала на 11%.

Про подорожчання ходового овочу розповіли у виданні East Fruit.

Чому зросли ціни на моркву

Справа в тому, що зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у цьому сегменті. У той же час, більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін, і продавати ці партії планують у березні.

Скільки зараз просять за моркву

В даний час морква надходить у продаж за оптовою ціною 20-28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше

Експерти повідомляють, що підвищувати ціни продавцям вдається, тому що на ринку мало пропозицій продукції. Також багато українських господарств уже фактично завершили сезон реалізації торішньої моркви. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить високою.

Виходить, що цього року морква коштує вдвічі дорожче, ніж у другій половині лютого 2022 року. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю продукцію зростатимуть і далі. Попит на ринку збільшуватиметься, а запасів цього овочу залишилося не так багато.

Як ми раніше повідомляли, у магазинах Києва завищували ціни на соціальні продукти.

А також перед цим ми розповідали, що робити, якщо ціна в чеку та ціннику відрізняються .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти