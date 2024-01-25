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В Україні може подешевшати популярне м'ясо

Фото: В Україні може подешевшати свинина (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Свинина в Україні може в найближчому майбутньому подешевшати, бо ринок реалізації живих свиней почав відновлюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Асоціацію "Свинарі України".

У другій половині січня, більшість товарних партій кондиційного живця свиней в усіх регіонах закуповували по 50-54 грн/кг.

Середньозважена ціна поточного тижня склала 51,8 грн/кг, що на 6,9% нижче ніж тижнем раніше.

"При цьому у кінці першої декади місяця тижневе послаблення цін перевищувало 9%", - зазначають експерти.

Як зазначається, хоча торги минулого тижня були напруженими і тиск на ціни закупівлі залишався на високому рівні, постачальники живця відзначили деяку активізацію серед заготівельників. Відвантаження заброньованих партій у більшості свиногосподарств цього тижня йшли без збоїв та переносів.

Тим часом оператори ринку відзначили, що реалізація почала відновлюватись після затишшя першої половини місяця.

"З огляду на це, заготівельники не очікують, що послаблення цін продовжуватиметься, а окремі передбачають їх відновлення" -  підсумували в АСУ. 

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