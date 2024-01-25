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В Украине может подешеветь популярное мясо

Фото: В Украине может подешеветь свинина (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Свинина в Украине может в ближайшем будущем подешеветь, потому что рынок реализации живых свиней начал восстанавливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ассоциацию "Свиноводы Украины".

Во второй половине января большинство товарных партий кондиционного живца свиней во всех регионах закупали по 50-54 грн/кг.

Средневзвешенная цена текущей недели составила 51,8 грн/кг, что на 6,9% ниже недели ранее.

"При этом в конце первой декады месяца недельное ослабление цен превышало 9%", - отмечают эксперты.

Как отмечается, хотя торги на прошлой неделе были напряженными и давление на цены закупки оставалось на высоком уровне, поставщики черенки отметили некоторую активизацию среди заготовителей. Отгрузка забронированных партий в большинстве свинохозяйств на этой неделе шла без сбоев и переносов.

Между тем операторы рынка отметили, что реализация начала возобновляться после затишья первой половины месяца.

"Учитывая это, заготовители не ожидают, что ослабление цен будет продолжаться, а некоторые предполагают их восстановление" - подытожили в АСУ.

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