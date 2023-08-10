В Україні в організмі дитини виявили ложку, яка знаходилась там кілька місяців (фото)

Чому довго не могли виявити проблему

Скарги на погане самопочуття з'явилися у дитини ще у березні.

Тоді батьки дівчинки звернулися до медичного закладу, де був поставлений діагноз обструктивний бронхіт. Однак, попри старанне лікування, стан дитини ніяк не покращувався.

В результаті цього 6-річну Яну було направлено на додатковий огляд до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Там лікарі під час обстеження виявили чужорідний предмет у дихальних шляхах дівчинки. Пізніше виявилось, що цим предметом була пластикова ложечка завдовжки 4 сантиметри.

"Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік. Також здивувало те, що дівчинці 6 років, - зазвичай подібні випадки трапляються з дітками віком до 3 років", - розповів Сергій Руденко, завідувач відділення педіатрії.

Після успішної процедури видалення ложечки фахівцями лікарні, стан Яни відчутно покращився. На щастя все пройшло без серйозних ускладнень.

Українські медики витягнули з дихальних шляхів дитини ложку (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

Найчастіше діти проковтують іграшки, ґудзики, голки, шпильки, батарейки, кнопки, великі монети, магніти, прикраси, зубочистки та цвяхи.

Ознаки того, що ваша дитина проковтнула сторонній предмет:

кашель

утруднене ковтання та дихання

підвищене виділення слини

слина з кров’ю

відмова від їжі

зригування, нудота, блювота

скарги на болі в животі, у грудях, горлі

погіршення загального стану

зміна в поведінці

Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина могла з’їсти якийсь дрібний предмет, спостерігайте за станом дитини протягом декількох годин.

Однак, якщо ви впевнені, що ваш малюк проковтнув сторонній предмет, не очікуйте симптомів, а викликайте швидку допомогу.

До того ж категорично заборонено робити такі речі: