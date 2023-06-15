UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні максимально впали ціни на яйця: де купити найдешевші

Фото: в Україні впала ціна на яйця (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на яйця в Україні суттєво впала за останній місяць. Раніше цей продукт подорожчав удвічі, але наразі тенденція змінилася.

У матеріалі Styler читайте, скільки зараз коштують курячі яйця.

Як змінювалися ціни на яйця в Україні

Минулої осені яйця подорожчали рекордно. Тоді за десяток просили близько 80 гривень.

Економічні експерти повідомляють, що яйця дешевшатимуть до середини літа. Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко наголосила, що це пов'язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють майже половину всього обсягу яєць у країні.

Скільки зараз коштують яйця

Так, зараз найдешевші яйця спостерігаються у мережі супермаркетів АТБ. Там за десяток просять 35,80 гривень.

Ціна яєць у супермаркеті АТБ (фото: atbmarket.com)

Також є демократична пропозиція і супермаркету Varus. Там продукт коштує від 39,99 гривень за десяток.

Ціна на яйця Varus (фото: varus.ua)

У супермаркеті "Сільпо" - найдешевші яйця від ТМ "Квочка". Вони коштують 49,99 гривень. Це акційна пропозиція.

Ціна яєць у "Сільпо" (фото: silpo.ua)

У мережі магазинів Novus ціна десятка яєць стартує від 54,99 гривень. Це теж ТМ "Квочка".

Ціна на яйця Novus (фото: novus.online)

Зазначимо, що на щотижневих продуктових ярмарках, наприклад, у Києві ціна за десяток стартує від 45 гривень. Йдеться про яйця ТМ "Ясенсвіт".

Читайте також, які продукти за півроку знизилися ціни в Україні.

Крім того, ми писали, скільки зараз коштує малина у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяценаЦіни на продукти