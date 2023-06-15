В Украине максимально упали цены на яйца: где купить самые дешевые

Цена на яйца в Украине существенно упала за последний месяц. Ранее этот продукт подорожал вдвое, но сейчас тенденция изменилась.
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Прошлой осенью яйца подорожали рекордно. Тогда за десяток просили около 80 гривен.
Экономические эксперты сообщают, что яйца будут дешеветь до середины лета. Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко отметила, что это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих почти половину всего объема яиц в стране.
Так, сейчас самые дешевые яйца наблюдаются в сети супермаркетов АТБ. Там за десяток просят 35.80 гривен.
Также демократическое предложение есть и супермаркета Varus. Там продукт стоит от 39.99 гривен за десяток.
В супермаркете "Сильпо" - самые дешевые яйца от ТМ "Квочка". Они стоят 49.99 гривен. Это акционное предложение.
В сети магазинов Novus цена десятка яиц стартует от 54.99 гривен. Это тоже ТМ "Квочка".
Отметим, что на еженедельных продуктовых ярмарках, например, в Киеве, цена за десяток стартует от 45 гривен. Речь идет о яйцах ТМ "Ясенсвит".
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