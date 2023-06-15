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В Украине максимально упали цены на яйца: где купить самые дешевые

Фото: в Украине упала цена на яйца (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цена на яйца в Украине существенно упала за последний месяц. Ранее этот продукт подорожал вдвое, но сейчас тенденция изменилась.

В материале Styler читайте, сколько сейчас стоят куриные яйца.

Как менялись цены на яйца в Украине

Прошлой осенью яйца подорожали рекордно. Тогда за десяток просили около 80 гривен.

Экономические эксперты сообщают, что яйца будут дешеветь до середины лета. Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко отметила, что это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих почти половину всего объема яиц в стране.

Сколько сейчас стоят яйца

Так, сейчас самые дешевые яйца наблюдаются в сети супермаркетов АТБ. Там за десяток просят 35.80 гривен.

Цена яиц в супермаркете АТБ (фото: atbmarket.com)

Также демократическое предложение есть и супермаркета Varus. Там продукт стоит от 39.99 гривен за десяток.

Цена на яйца в Varus (фото: varus.ua)

В супермаркете "Сильпо" - самые дешевые яйца от ТМ "Квочка". Они стоят 49.99 гривен. Это акционное предложение.

Цена яиц в "Сильпо" (фото: silpo.ua)

В сети магазинов Novus цена десятка яиц стартует от 54.99 гривен. Это тоже ТМ "Квочка".

Цена на яйца в Novus (фото: novus.online)

Отметим, что на еженедельных продуктовых ярмарках, например, в Киеве, цена за десяток стартует от 45 гривен. Речь идет о яйцах ТМ "Ясенсвит".

Читайте также, на какие продукты за полгода снизились цены в Украине.

Кроме того, мы писали, сколько сейчас стоит малина в Киеве.

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