В Україні капуста подорожчала вдвічі всього за тиждень: скільки зараз коштує

Чому капуста дорожчає

Учасники ринку зазначають, що подорожчанню сприяє високий попит на білокачанну капусту, а запаси у фермерів цього овочу добігають кінця.

В результаті сьогодні українські виробники пропонують до продажу оптом білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), що в середньому в 2 рази дорожче за тиждень раніше.

Підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дає змогу скоротити пропозицію з необладнаних сховищ. Також оптові компанії своїм інтересом до закупівель лише підігрівають тенденцію до підвищення ціни на капусту.

Зазначимо, що головним фактором підвищення цін на білокачанну капусту є її низька пропозиція на ринку та стабільно високий попит.

Справа в тому, що погодні умови цього сезону згубно позначились на врожайності та якості капусти.

На сьогоднішній день вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін за аналогічний період минулого року. Місцеві фермери планують і надалі підвищувати ціни на цей овоч.

Скільки коштує капуста у магазинах

Так, в "Ашані" за кілограм овочів просять 17.60 гривень, у "Мегамаркеті" вона коштує 19.90 гривень, у Новусі також 19.90 гривень.