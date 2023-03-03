В Украине капуста подорожала в 2 раза всего за неделю: сколько сейчас стоит

Белокачанная капуста в Украине ощутимо взлетела в цене. За неделю стоимость овоща увеличилась в два раза, хотя в последнее время оставалась без изменений.
О такой тенденции сообщили аналитики издания EastFruit.
Участники рынка отмечают, что подорожанию способствует высокий спрос на белокочанную капусту, а вот запасы у фермеров этого овоща подходят к концу.
В результате сегодня украинские производители предлагают к продаже оптом белокочанную капусту от 12 до 18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), что в среднем в 2 раза дороже недели ранее.
Повышать цену на качественную капусту украинским производителям позволяет сократить предложение из необорудованных хранилищ. Также оптовые компании своим интересом к закупкам только подогревают тенденцию к увеличению цены на капусту.
Отметим, что главным фактором повышения цен на белокочанную капусту является ее низкое предложение на рынке и стабильно высокий спрос.
Дело в том, что погодные условия текущего сезона губительно отразились на урожайности и качестве капусты.
На сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в Украине уже достигала уровня цен в аналогичный период прошлого года. Местные фермеры планируют и далее повышать цены на этот овощ.
Так, в "Ашане" за килограмм овоща просят 17.60 гривен, в "Мегамаркете" она стоит 19.90 гривен, в Новусе также 19.90 гривен.
Напомним, что в Украине взлетит в цене популярный салатный овощ.
А также мы ранее сообщали, что в стране снова подорожал популярный овощ.