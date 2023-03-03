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В Україні капуста подорожчала вдвічі всього за тиждень: скільки зараз коштує

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П'ятниця 03 березня 2023 09:29
В Україні капуста подорожчала вдвічі всього за тиждень: скільки зараз коштує Фото: Ціна на капусту в Україні б'є рекорди (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Білокачанна капуста в Україні відчутно злетіла в ціні. За тиждень вартість овочів збільшилася вдвічі, хоча останнім часом залишалася без змін.

Про таку тенденцію повідомили аналітики видання EastFruit.

Чому капуста дорожчає

Учасники ринку зазначають, що подорожчанню сприяє високий попит на білокачанну капусту, а запаси у фермерів цього овочу добігають кінця.

В результаті сьогодні українські виробники пропонують до продажу оптом білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), що в середньому в 2 рази дорожче за тиждень раніше.

Підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дає змогу скоротити пропозицію з необладнаних сховищ. Також оптові компанії своїм інтересом до закупівель лише підігрівають тенденцію до підвищення ціни на капусту.

Зазначимо, що головним фактором підвищення цін на білокачанну капусту є її низька пропозиція на ринку та стабільно високий попит.

Справа в тому, що погодні умови цього сезону згубно позначились на врожайності та якості капусти.

На сьогоднішній день вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін за аналогічний період минулого року. Місцеві фермери планують і надалі підвищувати ціни на цей овоч.

Скільки коштує капуста у магазинах

Так, в "Ашані" за кілограм овочів просять 17.60 гривень, у "Мегамаркеті" вона коштує 19.90 гривень, у Новусі також 19.90 гривень.

Нагадаємо, що в Україні злетить у ціні найпопулярніший салатний овоч.

А також ми раніше повідомляли, що в країні знову подорожчав популярний овоч.

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Ціни на продукти капуста