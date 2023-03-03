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В Украине капуста подорожала в 2 раза всего за неделю: сколько сейчас стоит

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Пятница 03 марта 2023 09:29
В Украине капуста подорожала в 2 раза всего за неделю: сколько сейчас стоит Фото: Цена на капусту в Украине бьет рекорды (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Белокачанная капуста в Украине ощутимо взлетела в цене. За неделю стоимость овоща увеличилась в два раза, хотя в последнее время оставалась без изменений.

О такой тенденции сообщили аналитики издания EastFruit.

Почему капуста дорожает

Участники рынка отмечают, что подорожанию способствует высокий спрос на белокочанную капусту, а вот запасы у фермеров этого овоща подходят к концу.

В результате сегодня украинские производители предлагают к продаже оптом белокочанную капусту от 12 до 18 грн/кг ($0,33-0,49/кг), что в среднем в 2 раза дороже недели ранее.

Повышать цену на качественную капусту украинским производителям позволяет сократить предложение из необорудованных хранилищ. Также оптовые компании своим интересом к закупкам только подогревают тенденцию к увеличению цены на капусту.

Отметим, что главным фактором повышения цен на белокочанную капусту является ее низкое предложение на рынке и стабильно высокий спрос.

Дело в том, что погодные условия текущего сезона губительно отразились на урожайности и качестве капусты.

На сегодняшний день стоимость белокочанной капусты в Украине уже достигала уровня цен в аналогичный период прошлого года. Местные фермеры планируют и далее повышать цены на этот овощ.

Сколько стоит капуста в магазинах

Так, в "Ашане" за килограмм овоща просят 17.60 гривен, в "Мегамаркете" она стоит 19.90 гривен, в Новусе также 19.90 гривен.

Напомним, что в Украине взлетит в цене популярный салатный овощ.

А также мы ранее сообщали, что в стране снова подорожал популярный овощ.

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Цены на продукты капуста