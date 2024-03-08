В Україні другий тиждень поспіль падає ціна на популярний овоч

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Причини подешевшання моркви

Експерти вважають, що причиною цього є тепла погода, яка призводить до погіршення якості моркви в сховищах місцевих виробників. У зв'язку з цим фермери активно продають моркву середньої та низької якості, що неминуче впливає на цінову динаміку в цьому сегменті ринку.

На сьогодні оптові партії моркви доступні для продажу за цінами від 6 до 9 гривень за кілограм ($0,16-0,24/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж на кінець минулого тижня.

Зниження цін у цьому сегменті пояснюється збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно продають свої запаси.

Також на ринку спостерігається значний обсяг некондиційних коренеплодів, що створює додатковий тиск на ціни, навіть для продукції високої якості.

Важливо відзначити, що ціни на моркву в Україні наразі в середньому на 76% нижчі, ніж на початку березня 2023 року. Крім того, поточні ціни вже нижчі, ніж у березні 2022 року.

Порівнюючи ціни на моркву в Україні з іншими країнами регіону, слід відзначити, що вони більш ніж удвічі нижчі, ніж у Польщі, і майже вдвічі нижчі, ніж в Молдові.

За словами експертів, якщо негативні тенденції у цьому сегменті триватимуть, існує ймовірність, що ціни на моркву в Україні можуть залишатися на рівні або навіть дешевшими, ніж в деяких країнах Східної Європи.