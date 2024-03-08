В Украине вторую неделю подряд падает цена на популярный овощ

В Украине за последние две недели наблюдается снижение розничных цен на морковь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Причины удешевления моркови

Эксперты считают, что причиной этого является теплая погода, которая приводит к ухудшению качества моркови в хранилищах местных производителей. В этой связи фермеры активно продают морковь среднего и низкого качества, что неизбежно влияет на ценовую динамику в этом сегменте рынка.

На сегодняшний день оптовые партии моркови доступны для продажи по ценам от 6 до 9 гривен за килограмм ($0,16-0,24/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем на конец прошлой недели.

Снижение цен в этом сегменте объясняется увеличением предложения моркови на рынке, поскольку хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продаж, сейчас активно продают свои запасы.

Также на рынке наблюдается значительный объем некондиционных корнеплодов, что создает дополнительное давление на цены даже для продукции высокого качества.

Важно отметить, что цены на морковь в Украине сейчас в среднем на 76% ниже, чем в начале марта 2023 года. Кроме того, текущие цены уже ниже, чем в марте 2022 года.

Сравнивая цены на морковь в Украине с другими странами региона, следует отметить, что они более чем вдвое ниже, чем в Польше, и почти вдвое ниже, чем в Молдове.

По словам экспертов, если негативные тенденции в этом сегменте будут продолжены, существует вероятность, что цены на морковь в Украине могут оставаться на уровне или даже дешевле, чем в некоторых странах Восточной Европы.