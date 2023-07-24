В Україні деякі пенсіонери можуть урізати до 50% виплат: кого стосується

Скільки списуватимуть у пенсіонерів-боржників

Законодавством визначено, що розмір відрахувань із таких доходів боржника розраховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відповідно, із заробітної плати боржник може бути утриманий за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, у зв'язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50%

щодо інших видів стягнень, якщо інше не передбачено законом - 20%

З пенсії може бути відраховано:

не більше 50% її розміру на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування шкоди від розкрадання майна підприємств, установ та організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого на повернення переплачених сум заробітної плати

за іншими видами стягнень може бути відраховано не більше ніж 20% пенсії

Зазначимо, що загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, яка має бути виплачена працівнику, зокрема у разі відрахування за декількома виконавчими документами.