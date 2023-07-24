В Україні деякі пенсіонери можуть урізати до 50% виплат: кого стосується

Заходами примусового виконання рішення суду у тому числі є звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інший дохід боржника. Утримання таких виплат здійснюється у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах, відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі сум, що підлягають стягненню, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.
Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції.
Законодавством визначено, що розмір відрахувань із таких доходів боржника розраховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Відповідно, із заробітної плати боржник може бути утриманий за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
З пенсії може бути відраховано:
Зазначимо, що загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50% заробітної плати, яка має бути виплачена працівнику, зокрема у разі відрахування за декількома виконавчими документами.
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