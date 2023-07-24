В Украине у некоторых пенсионеров могут урезать до 50% выплат: кого касается

Сколько будут списывать у пенсионеров-должников

Законодательством определено, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Соответственно, из заработной платы должник может быть удержан по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом – 20 %

С пенсии может быть отчислено:

не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы

по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии

Отметим, что общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.