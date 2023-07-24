В Украине у некоторых пенсионеров могут урезать до 50% выплат: кого касается

Мерами принудительного исполнения решения суда в том числе является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, иной доход должника. Удержание таких выплат осуществляется в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей.
Об этом сообщают на сайте Министерства юстиции.
Законодательством определено, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Соответственно, из заработной платы должник может быть удержан по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:
С пенсии может быть отчислено:
Отметим, что общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.
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