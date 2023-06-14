В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій: кого можуть позбавити виплат

Усі одержувачі субсидій в Україні пройдуть детальну перевірку даних. Це потрібно для того, щоб виявити та урізати виплати порушникам певних умов для отримання субсидій.
Про це йдеться в наказі № 190 Міністерства фінансів України.
Попри те, що верифікація проводиться щороку, у 2023 році будуть впроваджувати посилений її варіант. Річ у тому, що дані будуть звіряти відразу з чотирьох реєстрів:
Важливість такої верифікації полягає в "очищенні" списків від правопорушників у контексті отримання соціальних виплат і урізанні розміру різних соцвиплат, зокрема субсидій.
Припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Тому фінансову допомогу будуть отримувати винятково ті, хто її справді потребує.
Відтепер українці будуть проходити три етапи перевірки:
Фахівці зможуть перевірити такі дані кожного громадянина:
Якщо під час верифікації буде виявлено порушення, виплати допомоги будуть просто припиняти або змусять повернути державі переплату.
Нагадаємо, що віднедавна в Україні змінилися вимоги для отримання субсидій для кількох категорій населення.
А ще ми повідомляли про те, як відмовитися від отримання субсидії, якщо ви перебуваєте за кордоном.