В Украине будут проводить масштабную проверку получателей субсидий: кого могут лишить выплат

Зачем нужна масштабная проверка данных

Несмотря на то, что верификация проводится ежегодно, в 2023 году будут внедрять ее усиленный вариант. Дело в том, что данные будут сверяться сразу из четырех реестров:

реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины

реестр Государственной налоговой службы

реестр Миграционной службы

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции

Важность такой верификации заключается в "очищении" списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.

Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

Какие данные смогут проверить службы

Теперь украинцы будут проходить три этапа проверки:

во время обращения за помощью

при получении помощи

после получения этой помощи

Специалисты смогут проверить следующие данные каждого гражданина:

зарегистрированные транспортные средства

реквизиты документов (тип, название документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия), установить похищенные или утраченные документы

таможенное оформление транспорта, составных частей

бюджетные счета для зачисления поступлений по уплате штрафов за уголовные или административные нарушения

источники доходов, полученные физлицами от налоговых агентов, признаки доходов, полученных от осуществления предпринимательской или независимой профессиональной деятельности

Если во время верификации будут обнаружены нарушения, выплаты пособия будут просто прекращать или заставят вернуть государству переплату.