В Украине будут проводить масштабную проверку получателей субсидий: кого могут лишить выплат

Все получатели субсидий в Украине пройдут подробную проверку данных. Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенных условий получения субсидий.
Об этом говорится в приказе №190 Министерства финансов Украины.
Несмотря на то, что верификация проводится ежегодно, в 2023 году будут внедрять ее усиленный вариант. Дело в том, что данные будут сверяться сразу из четырех реестров:
Важность такой верификации заключается в "очищении" списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.
Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.
Теперь украинцы будут проходить три этапа проверки:
Специалисты смогут проверить следующие данные каждого гражданина:
Если во время верификации будут обнаружены нарушения, выплаты пособия будут просто прекращать или заставят вернуть государству переплату.
Напомним, что недавно в Украине изменились требования для получения субсидий для нескольких категорий населения.
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