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В Украине в 4 раза подорожал популярный овощ. Что будет с ценами дальше

Четверг 01 февраля 2024 14:00
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В Украине в 4 раза подорожал популярный овощ. Что будет с ценами дальше Фото: В Украине цена картофеля побила рекорды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Татьяна Попович

Картофель в Украине подорожал в 4 раза по сравнению с ценами в прошлом году.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Цены на картофель бьют рекорды

В начале 2024 года украинский рынок картофеля столкнулся с беспрецедентным ростом цен.

"В последний месяц зимы цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года", - рассказала Татьяна Попович.

Причины роста цен на картофель

  • сложности с выращиванием картофеля из-за непредвиденных погодных условий, которые побудили фермеров пересмотреть свои аграрные приоритеты в пользу других овощей;
  • уменьшение урожая в Европе;
  • качество продукции, что не отвечает требованиям длительного хранения.

Что будет с ценами дальше

Аналитики прогнозируют, что стоимость картофеля продолжит расти весной, поскольку импортируемая продукция, которая будет поступать на рынок, не будет иметь низкой цены. Таким образом, картофель находится в центре внимания рыночных процессов, играя ключевую роль в формировании ценовой политики.

Обстоятельства говорят о сложной динамике на рынке картофеля в Украине, где ценовая волатильность обусловлена как внутренними производственными вызовами, так и внешними торговыми факторами.

Как мы ранее писали, в Украине рекордно подорожал популярный тепличный овощ.

Читайте также, подорожает ли в Украине продукция, которую покупают все.

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