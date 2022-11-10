В Україні на 25% подорожчав овоч, який купують усі

Чому дорожчає картопля

Головною причиною зростання цін на картоплю експерти називають збільшення попиту на продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатної для тривалого зберігання.

Ще у жовтні великого попиту на картоплю не було, тож ціни падали.

Скільки зараз коштує картопля

Сьогодні у фермерів закуповують для реалізації картоплю за ціною від 5 до 9 гривень за кілограм, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому більшість великих виробників продовжують стримувати продаж картоплі, що своєю чергою тільки підстьобує зростання цін у даному сегменті.

Фермери розповідають, що цього сезону дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до тривалого зберігання.

На сьогоднішній момент картопля в Україні вже в середньому в 1,5 раза дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.

Також виробники повідомляли про те, що зростання цін з початку тижня не спричинило погіршення темпів збуту, і в результаті, за їхніми припущеннями, надалі ціни в даному сегменті можуть знову зрости.