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В Украине на 25% подорожал овощ, который покупают все

Фото: Картофель в Украине дорожает (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стал дорожать картофель. Этот овощ за последнюю неделю прибавил в стоимости 25% после того, как в течение октября демонстрировал тенденцию к падению цены.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Почему дорожает картофель

Главной причиной роста цен на картофель эксперты называют увеличение спроса на продукцию и общее сокращение в хозяйствах запасов картофеля, непригодного для длительного хранения.

Еще в октябре большого спроса на картошку не было, поэтому цены падали.

Сколько сейчас стоит картофель

Сегодня у фермеров закупают для реализации картошку по цене от 5 до 9 гривен за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели.

При этом большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь только подстегивает рост цен в данном сегменте.

Фермеры рассказывают, что в этом сезоне очень высок процент некондиционной продукции, которая не пригодна к длительному хранению.

На сегодняшний момент картофель в Украине уже в среднем в 1,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Также производители сообщали о том, что рост цен с начала недели не повлек за собой ухудшение темпов сбыта, и в результате, по их предположениям, в дальнейшем цены в данном сегменте могут снова вырасти.

Как мы писали ранее, в Украине подешевели почти на 10 гривен популярные фрукты.

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