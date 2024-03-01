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В Україні з 2024 року будуть навчати абсолютно новій професії: про що мова

В Україні почнуть навчати новій професії (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В українських професійних навчальних закладах з'явиться нова навчальна програма - оператор цивільних дронів. Вже з осені можна буде опанувати новий матеріал та пройти професійну підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

За словами міністра, у профтехах України запровадять цього року нову навчальну програму. Цього року вона стартує у 7 навчальних закладах - у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях.

Завдяки підтримці Євросоюзу були закуплені дрони для практичного навчання ті підготовлені викладачі, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. В планах - ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.

"Вміти керувати цивільним дроном - надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - підкреслив Михайло Федоров.

Він додав, що реформа профтехосвіти триває і нещодавно 200+ закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів, які так потрібні країні.

"Якісна освіта - це фундамент для розвитку людського капіталу", - підкреслив міністр цифрової трансформації.

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