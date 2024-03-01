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В Украине с 2024 года будут учить совершенно новой профессии: о чем речь

В Украине начнут учить новой профессии (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинских профессиональных учебных заведениях появится новая учебная программа - оператор гражданских дронов. Уже с осени можно будет овладеть новым материалом и пройти профессиональную подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По словам министра, в профтехах Украины будет введена в этом году новая учебная программа. В этом году она стартует в 7 учебных заведениях - во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

Благодаря поддержке Евросоюза были закуплены дроны для практического обучения подготовленные преподаватели, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии.

"Уметь управлять гражданским дроном - важно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны", - подчеркнул Михаил Федоров.

Он добавил, что реформа профтехобразования продолжается и недавно 200+ заведений подали заявки, чтобы обновить свои мастерские и создать качественные условия для подготовки специалистов, которые так нужны стране.

"Качественное образование – это фундамент для развития человеческого капитала", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

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Образование в УкраинеДрони