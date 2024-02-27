Найближчим часом ця популярна професія може зникнути - і ось чому

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг на саміті у Дубаї заявив, що сучасним молодим людям не потрібно прагнути вивчати мови програмування. Він наголосив, що краще зосередити свої зусилля на здобутті інших знань.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відоме інтернет-видання Tom's Hardware , присвячене комп'ютерним технологіям, техніці, комплектуючим та програмному забезпеченню.

Чому програмісти незабаром можуть зникнути

Штучний інтелект, на думку Хуанга, зможе замінити всіх програмістів, оскільки писатиме код на основі завдань, сформульованих звичайною людською мовою.

"Часто кажуть, що молоді життєво важливо вивчати програмування. Насправді все майже рівно навпаки. Наше завдання - створити таку комп'ютерну технологію, за якої нікому не доведеться програмувати. Щоб мовою програмування стала людська мова. Зараз кожен у світі - програміст. Це диво штучного інтелекту", - заявив глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Дженсен Хуанг (фото: Taiwan News)

Дженсен Хуанг, відомий своїми гучними висловлюваннями, запропонував орієнтуватися на більш практичні області знань. Серед рекомендованих їм сфер - виробництво, сільське господарство, біологія та освіта.

Керівник технологічної компанії вважає, що поглиблені знання у цих галузях допоможуть формулювати точніші запити для штучного інтелекту, який у свою чергу зможе розробляти відповідне програмне забезпечення.

Чим займається компанія NVIDIA

NVIDIA - це американська технологічна компанія, розробник графічних процесорів та систем на чіпі. Розробки компанії набули поширення в індустрії відеоігор, сфері професійної візуалізації, області високопродуктивних обчислень та автомобільної промисловості, де бортові комп'ютери Nvidia використовуються як основа для безпілотних автомобілів.