В Україні з 1 серпня можуть з'явитись незвичайні машини: хто зможе ними керувати
В Україні з 1 серпня 2023 року дозволили їздити на машинах, де кермо розташовується з правого боку. Це сказано у законі №3164-IX, який набирає чинності з цієї дати.
Хто зможе керувати такими авто - читайте на Styler.
Що потрібно знати про новий закон для авто
Документ, який вносить зміни до закону "Про дорожній рух", передбачає надання дозволу військовослужбовцям під час військового стану використовувати у дорожньому русі транспорт із правим кермом.
Такі норми закону будуть дійсні під час воєнного стану та протягом 90 днів з дня його завершення або скасування.
Кому дадуть дозвіл на керування таким транспортом:
- військовим частинам та підрозділам Збройних Сил, іншим утвореним відповідно до українського законодавства військовим формуванням
- Службі безпеки України (СБУ)
- Державній службі спецзв'язку та захисту інформації
- Національній гвардії
- Державній прикордонній службі
- Управлінню держохорони
- Державній спеціальній службі транспорту
- Міністерству внутрішніх справ
- Національній поліції
- Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту
Такі авто можуть надходити до України у вигляді:
- гуманітарної допомоги;
- благодійної допомоги;
- міжнародної технічної допомоги;
- та/або за міждержавними договорами на інших умовах
Такі автомобілі мають бути внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
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