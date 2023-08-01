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В Украине с 1 августа могут появиться необычные машины: кто сможет ими управлять

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Вторник 01 августа 2023 09:50
В Украине с 1 августа могут появиться необычные машины: кто сможет ими управлять Фото: В Украине с 1 августа могут появиться необычные авто (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 августа 2023 года разрешили ездить на машинах, где руль располагается с правой стороны. Это сказано в законе №3164-IX, который вступает в силу с этой даты.

Кто сможет управлять такими авто - читайте на Styler.

Что нужно знать о новом законе для авто

Документ, вносящий изменения в закон "О дорожном движении", предполагает предоставление разрешения военнослужащим во время военного положения использовать в дорожном движении транспорт с правым рулем.

Такие нормы закона будут действительны во время военного положения и в течение 90 дней со дня его завершения или отмены.

Кому дадут разрешение на управление таким транспортом:

  • воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил, другим образованным в соответствии с украинским законодательством военным формированиям
  • Службе безопасности Украины (СБУ)
  • Государственной службе спецсвязи и защиты информации
  • Национальной гвардии
  • Государственной пограничной службе
  • Управлению госохраны
  • Государственной специальной службе транспорта
  • Министерству внутренних дел
  • Национальной полиции
  • Оперативно-спасательной службе гражданской защиты

Такие авто могут поступать в Украину в виде:

  • гуманитарной помощи
  • благотворительной помощи
  • международной технической помощи
  • и/или по межгосударственным договорам на других условиях

Такие автомобили должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.

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