В Украине с 1 августа могут появиться необычные машины: кто сможет ими управлять

В Украине с 1 августа 2023 года разрешили ездить на машинах, где руль располагается с правой стороны. Это сказано в законе №3164-IX, который вступает в силу с этой даты.

Кто сможет управлять такими авто - читайте на Styler.

Что нужно знать о новом законе для авто

Документ, вносящий изменения в закон "О дорожном движении", предполагает предоставление разрешения военнослужащим во время военного положения использовать в дорожном движении транспорт с правым рулем.

Такие нормы закона будут действительны во время военного положения и в течение 90 дней со дня его завершения или отмены.

Кому дадут разрешение на управление таким транспортом:

воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил, другим образованным в соответствии с украинским законодательством военным формированиям

Службе безопасности Украины (СБУ)

Государственной службе спецсвязи и защиты информации

Национальной гвардии

Государственной пограничной службе

Управлению госохраны

Государственной специальной службе транспорта

Министерству внутренних дел

Национальной полиции

Оперативно-спасательной службе гражданской защиты

Такие авто могут поступать в Украину в виде:

гуманитарной помощи

благотворительной помощи

международной технической помощи

и/или по межгосударственным договорам на других условиях

Такие автомобили должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.