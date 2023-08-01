В Украине с 1 августа могут появиться необычные машины: кто сможет ими управлять
В Украине с 1 августа 2023 года разрешили ездить на машинах, где руль располагается с правой стороны. Это сказано в законе №3164-IX, который вступает в силу с этой даты.
Кто сможет управлять такими авто - читайте на Styler.
Что нужно знать о новом законе для авто
Документ, вносящий изменения в закон "О дорожном движении", предполагает предоставление разрешения военнослужащим во время военного положения использовать в дорожном движении транспорт с правым рулем.
Такие нормы закона будут действительны во время военного положения и в течение 90 дней со дня его завершения или отмены.
Кому дадут разрешение на управление таким транспортом:
- воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил, другим образованным в соответствии с украинским законодательством военным формированиям
- Службе безопасности Украины (СБУ)
- Государственной службе спецсвязи и защиты информации
- Национальной гвардии
- Государственной пограничной службе
- Управлению госохраны
- Государственной специальной службе транспорта
- Министерству внутренних дел
- Национальной полиции
- Оперативно-спасательной службе гражданской защиты
Такие авто могут поступать в Украину в виде:
- гуманитарной помощи
- благотворительной помощи
- международной технической помощи
- и/или по межгосударственным договорам на других условиях
Такие автомобили должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.
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