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Українець виграв найпрестижнішу фотопремію за кадр одного з найбільш жахливих моментів війни

Роботи українського фотографа перемогли у найпрестижнішій фотопремії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фотографія українського фотографа Євгенія Малолєтки перемогла у премії World Press Photo. На знімку зображені працівники швидкої допомоги, які несуть вагітну жінку зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі.

Про це повідомляє Associated Press.

Що зображено на фото

Зображення смертельно пораненої жінки зроблене фотографом 9 березня 2022 року. На фото ліва рука жінки лежить на закривавленій нижній частині живота та показує весь жах жорстокого нападу Росії.

32-річна Ірина Калініна, яка зображена на фото, померла від отриманих травм через пів години після того, як народила свого малюка, на ім'я Мирон.

"Для мене це момент, який я весь час хочу забути, але не можу. Ця історія завжди буде зі мною", - сказав фотограф.

Євген Малолєтка виграв премію World Press Photo за фото з Маріуполя (фото: Євген Малолєтка, AP)

Старший віце-президент і виконавчий редактор AP Джулі Пейс вважає, що фотограф зафіксував один із найбільш визначальних образів російсько-української війни в складних обставинах.

Фотограф був в Маріуполі понад два тижні

Відомо, що Малолєтка та відеожурналіст AP Мстислав Чернов, який також є українцем, прибули до Маріуполя саме тоді, коли вторгнення Росії спровокувало найбільший конфлікт у Європі.

Вони були там понад два тижні, записуючи, як російські військові обстрілюють місто та завдають ударів по лікарнях та іншим об’єктам цивільної інфраструктури.

Вони були єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в місті.

Серія фотографій Малолєтки з обстріляного Маріуполя також отримала європейську регіональну премію World Press Photo Stories, оголошену в березні.

Його зображення з Маріуполя також були відзначені такими нагородами: Міжнародною журналістською премією Knight, премією Visa d'or News та премією Байє Кальвадос-Нормандія.

Обстріл Маріуполя російськими окупантами (фото: Євген Малолєтка, AP)

Раніше ми повідомляли, Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які працювали в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу слова".

Також ми показували знімки фотографа з ковід-лікарні Харкова.

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фотофотографЕвген Малолєтка