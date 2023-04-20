RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войны

Работы украинского фотографа победили в самой престижной фотопремии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.

Об этом сообщает Associated Press.

Что изображено на фото

Изображение смертельно раненой женщины сделанное фотографом 9 марта 2022 года. На фото левая рука женщины лежит на окровавленной нижней части живота и показывает весь ужас жестокого нападения России.

32-летняя Ирина Калинина, изображенная на фото, скончалась от полученных травм через полчаса после того, как родила своего малыша, по имени Мирон.

"Для меня это момент, который я все время хочу забыть, но не могу. Эта история всегда будет со мной", - сказал фотограф.

Евгений Малолетка выиграл премию World Press Photo за фото из Мариуполя (фото: Евгений Малолетка, AP)

Старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пэйс считает, что фотограф зафиксировал один из наиболее определяющих образов российско-украинской войны в сложных обстоятельствах.

Фотограф был в Мариуполе больше двух недель

Известно, что Малолетка и видеожурналист AP Мстислав Чернов, который также является украинцем, прибыли в Мариуполь именно тогда, когда вторжение России спровоцировало наибольший конфликт в Европе.

Они были там более двух недель, записывая, как российские военные обстреливают город и наносят удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Они были единственными международными журналистами, которые остались в городе.

Серия фотографий Малолетки из обстрелянного Мариуполя также получила европейскую региональную премию World Press Photo Stories, объявленную в марте.

Его изображения из Мариуполя также были отмечены такими наградами: Международной журналистской премией Knight, премией Visa d'or News и премией Байе Кальвадос-Нормандия.

Обстрел Мариуполя российскими оккупантами (фото: Евгений Малолетка, AP)

Ранее мы сообщали, что Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, которые работали в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова".

Также мы показывали снимки фотографа из ковод-больницы Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
фотофотографЕвген Малолєтка