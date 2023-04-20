Украинец выиграл самую престижную фотопремию за кадр одного из самых ужасающих моментов войны

Фотография украинского фотографа Евгения Малолетки победила в премии World Press Photo. На снимке запечатлены работники скорой помощи, которые несут беременную женщину из разрушенного роддома в Мариуполе.
Об этом сообщает Associated Press.
Изображение смертельно раненой женщины сделанное фотографом 9 марта 2022 года. На фото левая рука женщины лежит на окровавленной нижней части живота и показывает весь ужас жестокого нападения России.
32-летняя Ирина Калинина, изображенная на фото, скончалась от полученных травм через полчаса после того, как родила своего малыша, по имени Мирон.
"Для меня это момент, который я все время хочу забыть, но не могу. Эта история всегда будет со мной", - сказал фотограф.
Старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пэйс считает, что фотограф зафиксировал один из наиболее определяющих образов российско-украинской войны в сложных обстоятельствах.
Известно, что Малолетка и видеожурналист AP Мстислав Чернов, который также является украинцем, прибыли в Мариуполь именно тогда, когда вторжение России спровоцировало наибольший конфликт в Европе.
Они были там более двух недель, записывая, как российские военные обстреливают город и наносят удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.
Они были единственными международными журналистами, которые остались в городе.
Серия фотографий Малолетки из обстрелянного Мариуполя также получила европейскую региональную премию World Press Photo Stories, объявленную в марте.
Его изображения из Мариуполя также были отмечены такими наградами: Международной журналистской премией Knight, премией Visa d'or News и премией Байе Кальвадос-Нормандия.
Обстрел Мариуполя российскими оккупантами (фото: Евгений Малолетка, AP)
Ранее мы сообщали, что Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, которые работали в Мариуполе, получили международную премию "За свободу слова".
Также мы показывали снимки фотографа из ковод-больницы Харькова.