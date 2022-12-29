Українець у своїй квартирі облаштував "Пункт незламності": там ніколи не вимикають світло

У Харкові Денис Котенко у своїй квартирі облаштував "Пункт незламності". Він запрошує людей, у кого є проблеми зі світлом, до себе додому. Його дім під’єднаний до критичної інфраструктури, тож електрика у його будинку є завжди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Як чоловік допомагає людям

У соцмережах чоловік розмістив оголошення, що в його квартирі можна зігрітися, зарядитися, попрацювати та помитися.

Оголошення Дениса Котенка про "Пункт незламності" у квартирі (скрін)

Зокрема, під час масових знеструмлень за день до нього прийшло півтора десятки людей.

"Усі з порогу, коли приходять, одразу там дякують і дістають зі своїх сумок все, що принесли", - розповідає Денис.

Денис Котенко облаштував у квартирі "Пункт незламності" (скрін)

Щоб подякувати за доброту чоловіка, люди приносять із собою печиво, чай та цукерки.

За словами чоловіка, про своє рішення не пошкодував жодного разу.

"Першого дня після оголошення прийшло 14. Другого дня було - 10, потім - 12. Потім - 4-5. А зараз, коли вже світло є, вода є, то 1 чоловік може в день прийде", - розповідає Денис.

Містяни кажуть, що квартира Дениса прихисток навіть, коли світло не вимикають.

"От кави зробили, цукор принесли, пиріжки. Хоча я відмовлявся, але все одно каже: "Бери, їж", - розповідає Владислав, який приїхав до Харкова з прикордонного Куп’янська.

Денис працює віддалено тому, каже гості йому не заважають. До того ж днями у нього зламався душ, то його відремонтував один з відвідувачів.

Денис Котенко (скрін)

Чоловік зазначає, що двері його квартири будуть відчинені завжди для тих, хто цього потребує, навіть після перемоги.