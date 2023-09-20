Історія України у F1 тільки починається. Інтерв'ю з 14-річним пілотом "Вільямс" Сашком Бондаревим

Усе розпочалося в п'ять років...

Любов Олександра до швидкості та автоспорту зародилася ще з раннього дитинства. Батьки привели його на столичний картодром у віці п'яти років. Тоді й стався цей магічний зв'язок, який від захоплення переріс у професійну діяльність.

"Батьки помітили, як я сильно захоплююся швидкістю та машинами, тому вирішили спробувати віддати мене в картинг. Найголовніше було знайти професійного тренера, який навчив би мене добре їздити. Коли я нарешті сів за карт, був настільки щасливий, що моє захоплення швидко переросло у в майбутньому у професійну кар'єру", - згадує Олександр.

Олександр Бондарев на змаганнях (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Як і личить чемпіонам, найбільше за все йому подобалося перемагати. Це прагнення до першості допомогло йому виграти чемпіонат України в сім років.

А от шлях до членства у "Вільямс" - британській команді та конструкторі у перегонах Формули-1 - був непростим.

"Кожен з пілотів дуже мріє про такий шанс, адже юніорські програми Академії команд Формули-1 дають великий шанс у всьому автоспорті, а найголовніше - отримати місце у F1. Туди справді потрапляють обрані й найкращі пілоти, і коли відкриваються такі двері, то насправді стає ще більше роботи та відповідальності", - розповідає картингіст.

Олександр Бондарев на змаганнях (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Виявилося, що команда "Вільямс" давно стежила за його здобутками, а вирішальним кроком до співпраці стала перемога Олександра на чемпіонаті Європи цього року. Тому коли дізнався про пропозицію, не міг стримувати емоцій.

"Я був надзвичайно щасливий! Адже, як вже казав, це дуже великий шанс для кар’єри в автоспорті, про який мріє кожен пілот", - ділиться емоціями Саша.

Членство у "Вільямс" - це великий і жаданий шанс для всіх картингістів (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Автоспорт - це також спорт

Ви могли чути твердження про те, що автоспорт не варто приписувати до всіх інших видів спорту, але Олександр спростовує цей міф.

"Це не тільки важкий вид спорту, він ще й досить небезпечний, адже інколи можна потрапити в серйозну аварію", - пояснює хлопець.

Восени 2022 року на черговому заїзді він потрапив у ДТП, переніс десять операцій і пів року проходив реабілітацію. Стає зрозуміло, що автоспорт може бути не кожному під силу. Батьки підтримали його в продовженні тренувань.

"Щодня я встаю о шостій ранку на пробіжку, це допомагає підтримувати фізичну форму, ретельно стежу за харчуванням. Також є тренування як на треку, так і на концентрацію уваги. Більшу частину свого часу я приділяю або підготовці, або навчанню", - описує свій день спортсмен.

Автогонщики, як й інші спортсмени, повинні щодня підтримувати фізичну форму (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Цікаво, що Олександр ще навчається в школі. І хоча з'являється там рідко, від програми намагається не відставати та здобувати освіту сумлінно. У цьому йому також допомагають однокласники

"Мої вчителі та однокласники знають, чим я займаюся, іноді друзі допомагають розібратись з домашнім завданням, також слідкують за моїми перегонами та вболівають за мене", - каже Сашко.

Перспективи картингу в Україні

Український спорт знає імена багатьох автогонщиків, а зараз набирає ще більших оборотів.

Сашко зазначає, що з'являються все більше українських пілотів у різних вікових категоріях та навіть в болідах.

"Є пілоти, що вже довели свою першість у юному віці, наприклад, Олександр Легенький чи Нікіта Боте. Ось у моїй категорії OKJ змагається Лев Крутоголов, а в регіональній формулі їде Іван Клименко. Ще є зовсім юні початківці, такі як Олександр Шило і Григорій Мазурко, які націлені на майбутні світові подіуми", - розповідає про колег Бондарев.

Він наголошує, що багато професіоналів в автоспорті захоплюються швидкістю українських пілотів. Тому історія України у Формулі-1 тільки починається.

У F1 можуть потрапити багато українців (фото: Вікіпедія)