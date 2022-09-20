Українець став кращим студентом світу: чим він заслужив на таку честь

Що ми знаємо про Ігоря?

Хлопець навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.

Коли 2014 року Росія напала на Україну, Ігор був у 5 класі. Але вже тоді він зрозумів, що хоче допомогти своїй країні.

Ігор Клименко (фото: facebook.com/Igor Klymenko)

Ігор завжди цікавився наукою, тому вирішив застосувати свої знання для розробки роботів для розмінування, які зараз дуже потрібні.

Останні два роки студент активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, успішно представленим на численних конкурсах та виставках.

Квадрокоптер Ігоря - це запрограмований пристрій, який за допомогою спеціальних датчиків може знаходити вибухонебезпечні об'єкти як на поверхні землі, так і під нею. Така інженерна розробка дозволяє мінімізувати участь людини у пошуках мін.

Студент розробив два робочі прототипи свого пристрою, а зараз працює з інвесторами для швидкого впровадження, щоб допомогти зменшити кількість жертв вибухових пристроїв та розпочати відновлення України.

Як переможець премії Ігор отримав 100 тисяч доларів. Цю суму він вкладе у розвиток своїх винаходів, а саме - у їх масове виробництво.

Додамо, що Global Teacher Prize - це щорічна премія, на якій обирають найкращого студента. Її заснували компанія Chegg.org у партнерстві з організацією Varkey Foundation, щоб висвітлювати діяльність талановитих студентів, які змінюють наш світ на краще.

Global Student Prize - "дочка" глобальної премії для вчителів Global Teacher Prize.