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Украинец стал лучшим студентом мира: чем он заслужил такую честь

Лучший студент мира - украинец (скриншот с видео / Cheggdotorg)
Автор: Юлия Гаюк

Украинец Игорь Клименко стал лучшим студентом мира благодаря своему проекту Quadcopter Mines Detector, который поможет сохранять жизни мирных людей и военных.

Об этом сообщается на сайте премии Global Teacher Prize.

Что мы знаем про Игоря?

Парень учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского.

Когда в 2014 году Россия напала на Украину, Игорь был в 5 классе. Но уже тогда он понял, что хочет помочь своей стране.

Игорь Клименко (фото: facebook.com/Igor Klymenko)

Игорь всегда интересовался наукой, поэтому решил применить свои знания для разработки роботов для разминирования, которые сейчас очень необходимы.

Последние два года студент активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представленным на многочисленных конкурсах и выставках.

Квадрокоптер Игоря - это запрограммированное устройство, которое с помощью специальных датчиков может находить взрывоопасные объекты как на поверхности земли, так и под ней. Такая инженерная разработка позволяет минимизировать участие человека в поисках мин.

Студент разработал два рабочих прототипа своего устройства, а сейчас работает с инвесторами для быстрого внедрения, чтобы помочь уменьшить количество жертв взрывных устройств и начать восстановление Украины.

Как победитель премии, Игорь получил 100 тысяч долларов. Эту сумму он вложит в развитие своих изобретений, а именно - в массовое производство.

Добавим, что Global Teacher Prize - это ежегодная премия, на которой выбирают лучшего студента. Ее основали компания Chegg.org в партнерстве с организацией Varkey Foundation, чтобы освещать деятельность талантливых студентов, которые меняют наш мир к лучшему.

Global Student Prize - "дочка" глобальной премии для учителей Global Teacher Prize.

Ранее мы писали о том, что студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетную учебу.

Смотрите также, какие документы нужны студентам для выезда за границу.

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