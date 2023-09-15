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У Миколаївській області рибалка спіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг: фото трофея

У Миколаївській області рибалка спіймав гігантського товстолоба (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаївській області рибалка спіймав гігантського товстолоба. Вага трофею складає понад 20 кілограмів. Місце раніше вважалося не особливо рибним.

Фото опублікували у Facebook-спільноті "Семенівка. Рибалка та відтинок".

Як виглядає трофей

Успішного рибалку звати Юрій Чибриков.  Він розповів, що зловив рибу просто на поплавок.

У коментарях користувачі зазначили, що місце, де відбулася риболовля, вважається не дуже "рибним". Проте, як виявилося, у Благодатненській сільській громаді Первомайського району Миколаївської області є водойми, де можливо зловити подібних велетнів.

"Таки дочекався його!" - йдеться під фото.

У Миколаївській області рибалка спіймав величезного товстолоба (фото: facebook.com/groups/semenivka)

Чим особливий товстолоб

Товстолобик - це риба, що населяє прісні водойми і належить до сімейства коропових. Його ще називають срібним коропом.

Раціон харчування товстолобика складається з дрібних живих істот, які мешкають у товщі води. Для цього у риби є спеціальний цедильный апарат, щоб відокремити їжу від води.

Така риба може виростати до значних розмірів, досягаючи в довжину близько півтора метра при вазі до 30 кілограмів.

Характерна відмінність товстолобика від інших видів риб полягає в широкому будову чола, а також пасти. Голова настільки велика, що займає п'яту частину від розміру всього тіла.

Товстолоб (фото: wikipedia)

Раніше ми повідомляли, що на Волині рибалка упіймав гігантського сома вагою 35 кг.

Також ми писали, чому українцям так важливо їсти регулярно рибу та в якій кількості.

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рибарибалка