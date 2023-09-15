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В Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг: фото трофея

В Николаевской области рыбак поймал гигантского толстолоба (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаевской области рыбак поймал гигантского толстолоба. Вес трофея составляет более 20 килограммов. Место раньше считалось не особо рыбным.

Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Семенівка. Рибалка та відтинок".

Как выглядит трофей

Успешного рыбака зовут Юрий Чибриков. Он рассказал, что поймал рыбу прямо на поплавок.

В комментариях пользователи отметили, что место, где произошла рыбалка, считается не слишком "рыбным". Однако, как оказалось, в Благодатненском сельском обществе Первомайского района Николаевской области есть водоемы, где можно поймать подобных великанов.

"Так дождался его!" - говорится под фото.

В Николаевской области рыбак поймал огромного толстолоба (фото: facebook.com/groups/semenivka)

Чем особенный толстолоб

Толстолобик - это рыба, населяющая пресные водоемы и принадлежащая к семейству карповых. Его еще называют серебряным карпом.

Рацион питания толстолобика состоит из мелких живых существ, обитающих в толще воды. Для этого у рыбы есть особый цедильный аппарат, чтоб отделить еду от воды.

Такая рыба может вырастать до значительных размеров, достигая в длину около полутора метров при весе до 30 килограммов.

Характерное отличие толстолобика от других видов рыб заключается в широком строении лба, а также пасты. Голова так велика, что занимает пятую часть от размера всего тела.

Толстолоб (фото: wikipedia)

Ранее мы сообщали, что на Волыни рыбак поймал гигантского сома весом 35 кг.

Также мы писали, почему украинцам так важно есть регулярно рыбу и в каком количестве.

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