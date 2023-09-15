В Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг: фото трофея

В Николаевской области рыбак поймал гигантского толстолоба. Вес трофея составляет более 20 килограммов. Место раньше считалось не особо рыбным.
Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Семенівка. Рибалка та відтинок".
Успешного рыбака зовут Юрий Чибриков. Он рассказал, что поймал рыбу прямо на поплавок.
В комментариях пользователи отметили, что место, где произошла рыбалка, считается не слишком "рыбным". Однако, как оказалось, в Благодатненском сельском обществе Первомайского района Николаевской области есть водоемы, где можно поймать подобных великанов.
"Так дождался его!" - говорится под фото.
Толстолобик - это рыба, населяющая пресные водоемы и принадлежащая к семейству карповых. Его еще называют серебряным карпом.
Рацион питания толстолобика состоит из мелких живых существ, обитающих в толще воды. Для этого у рыбы есть особый цедильный аппарат, чтоб отделить еду от воды.
Такая рыба может вырастать до значительных размеров, достигая в длину около полутора метров при весе до 30 килограммов.
Характерное отличие толстолобика от других видов рыб заключается в широком строении лба, а также пасты. Голова так велика, что занимает пятую часть от размера всего тела.
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