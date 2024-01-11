Українець придумав унікальний сервіс, який підкорює Європу й запобігає штрафам

Українець Павло Воронюк придумав і створив платформу Vignette ID, яка дозволяє оплатити проїзд платними дорогами й уникнути штрафів. Сервіс набуває все більшої популярності у країнах Європейського Союзу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PMG, Vignette ID, Google Play.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про створення сервісу, як він працює і хто може ним скористатися.

Історія створення

Ідея створення сервісу грунтується на розумінні, що все більше людей у Європі - як іноземців, так і наших співгромадян - користуються платними дорогами та автобанами.

Виходячи з цього, Павло Воронюк, який уже понад 10 років проживає у Словенії та має за плечима чималий досвід у міжнародних перевезеннях, вирішив створити застосунок, який би дозволяв оплачувати проїзд "у кілька кліків" та уникати штрафів, запроваджених для порушників.

"Я дізнався, що такої діджитал-платформи в Європі поки не існує, й це був неабиякий шанс запустити дещо інноваційне", - зізнався він у коментарі PMG.

Підприємець розповів, що мав непогану базу знань для створення застосунку, але йому бракувало розробника Back-End (Back-End Developer), який би створив "внутрішню" невидиму стороннім частину продукту та логіку програми. Відтак він знайшов не лише колегу, але й надійного партнера.

Додаток у Google Play (скріншот: play.google.com/store)

Реалізація та запуск

На створення першої версії Vignette ID знадобилось близько двох місяців роботи (найпершою країною, яку додали, стала Словенія).

Сервіс запустився 26 січня 2022 року. 15 серпня того ж року першу версію було завантажено на App Store, а 29 серпня додаток став доступним на Google Play.

За словами засновника, перші продажі почали надходити вже через тиждень після запуску рекламних кампаній.

Станом на січень 2024 року у сервіс інтегровані вже вісім країн: Словенія, Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Румунія та Швейцарія.

"Зараз щоденно водії зі всіх куточків Європи користуються нашими додатками та вебверсією. В середньому вони купують проїзд дорогами 2-3 країн, що підтверджує мою теорію про полегшення планування подорожей для водіїв", - поділився Воронюк.

Він додав, що п'ятіркою лідерів серед активних користувачів сервісу можна вважати Німеччину, Австрію, Хорватію, Данію та Україну.

"Успіхом я можу назвати ще й те, що нам почали надходити цікаві пропозиції в B2B сегменті. Нас розгледіли різні компанії й поступово інтегрують сервіс до себе в застосунки", - зізнався підприємець.

Вебверсія сервісу (скріншот: vignette.id)

Найважливіше про сервіс

Сервіс Vignette ID спрощує процес оплати використання доріг у країнах Європи та дозволяє:

купувати "проїзди" - віньєтки - для декількох автомобілів і країн одночасно

легко та швидко оплачувати всі необхідні дорожні збори та проїзди тунелями

обирати період дії віньєток - від кількох днів до кількох місяців (залежно від тривалості вашої поїздки)

отримувати нагадування (push-сповіщення) після активації та за день до закінчення періоду дії віньєтки (щоб не пропустити дедлайн і не натрапити на штраф)

отримувати цілодобову допомогу від команди підтримки сервісу кількома мовами

робити оплату через Google Pay, Apple Pay або ж за допомогою всіх основних кредитних карток (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron та American Express), незалежно від банку

Сервіс "працює" для різних категорій транспортних засобів (скріншот: vignette.id)

Крім того, Vignette ID має безстрокову реферальну програму - якщо користувач поділиться посиланням з друзями (й вони будуть розраховуватись за платні дороги в ЄС), то за кожну віньєтку людина отримає відповідні нарахування.

Їх можна буде використати для оплати власних проїздів (у випадку активного використання сервісу, проїзд може навіть бути безкоштовним).

Де знайти Vignette ID і як скористатись

Оплатити свою подорож користувачі можуть за допомогою:

вебверсії сервісу

застосунку на Android

застосунку на iOS

Для того, щоб купити віньєтки на проїзд платними дорогами, користувачеві треба:

обрати країну подорожі

обрати тип транспортного засобу і відповідну дорогу

вказати реєстраційний номер ТЗ

обрати термін дії віньєтки

вказати електронну пошту та інші необхідні дані

оплатити вказану до сплати суму

Процес заповнення необхідних даних (скріншот: vignette.id)