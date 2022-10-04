ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 17:00
Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші Фото: Українець показав 500 гривень за 25 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні продають унікальну купюру, номіналом в 500 гривень, за яку просять цілих 25 тисяч.

Чому така банкнота настільки вартісна, як вона виглядає, показали на сайті Violity.

Чому купюра така вартісна?

Із лицьового боку 500-гривневі гроші виглядають абсолютно звичайно: зображення Григорія Сковороди, підпис голови нацбанку, захисні знаки тощо.

Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші

А от зі зворотнього боку ми бачимо унікальний номер банкноти: XB 6666666

Рік випуску: 2015-й

Продають такі гроші в Бучі Київської області. За побажанням продавця, купюру можна придбати при особистій зустрічі.

Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають грошіУкраїнець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші

Фото: violity.com

Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яку продають аж за 1000 доларів, і чому вона рідкісна.

Також повідомлялося, що монету номіналом 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
деньги