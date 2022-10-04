Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші
Фото: Українець показав 500 гривень за 25 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні продають унікальну купюру, номіналом в 500 гривень, за яку просять цілих 25 тисяч.
Чому така банкнота настільки вартісна, як вона виглядає, показали на сайті Violity.
Чому купюра така вартісна?
Із лицьового боку 500-гривневі гроші виглядають абсолютно звичайно: зображення Григорія Сковороди, підпис голови нацбанку, захисні знаки тощо.
А от зі зворотнього боку ми бачимо унікальний номер банкноти: XB 6666666
Рік випуску: 2015-й
Продають такі гроші в Бучі Київської області. За побажанням продавця, купюру можна придбати при особистій зустрічі.
Фото: violity.com
Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яку продають аж за 1000 доларів, і чому вона рідкісна.
Також повідомлялося, що монету номіналом 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.